Morto Davide Astori, i messaggi di cordoglio sui social

Il mondo del calcio e quello dello sport sono in lutto per la morte improvvisa di Davide Astori, difensore della Fiorentina e della Nazionale. Su Twitter sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, compagni e amici. Oltre a Francesco Totti, ex capitano della Roma che lo ha avuto al suo fianco nella stagione 2014-2015, e Radja Nainggolan che è stato suo compagno di squadra nel Cagliari e in giallorosso, in tanti lo hanno ricordato con dolore. Gianluigi Buffon ha scritto un lungo messaggio su Instagram "da Capitano a Capitano": “una grande persona perbene....eri l'espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l'altruismo, l'eleganza, l'educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni". Il presidente del Coni Giovanni Malagò si dice "profondamente colpito dalla terribile notizia. Tutto lo sport italiano si stringa con immenso affetto alla famiglia di Davide Astori. Riposi in pace". Ricorda Astori anche Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze e tifoso della Fiorentina, che scrive su Twitter: "Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano".

I messaggi dei club di Serie A

Messaggi di cordoglio sono arrivati da moltissimi club di calcio. Il Cagliari, sua ex-squadra scrive su Twitter: "Con la nostra maglia hai realizzato i tuoi sogni, sei stato il nostro capitano coraggioso. Ciao Davide". Messaggi di cordoglio anche da Juventus, Inter e Milan. Il Napoli twitta: "Sconvolti dalla tremenda notizia. Ci uniamo al dolore della famiglia del Capitano viola e di tutta la Fiorentina".

Il cordoglio dei club stranieri e degli ex-compagni

Anche tanti club stranieri come Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno omaggiato Astori. Il Barcellona gli ha dedicato un minuto di silenzio prima del match contro l'Atletico Madrid. E poi tanti compagni o ex compagni di squadra o di nazionale, da allenatori (Rudi Garcia e Roberto Mancini), avversari sportivi ("Riposa in Pace Davide. Le mie condoglianze alla famiglia", scrive l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi; "Senza parole. Riposa in pace Davide Astori", scrive lo juventino Paulo Dybala) e da tantissimi altri amanti del calcio che sono rimasti sconvolti dalla notizia della morte di Astori. Increduli per la scomparsa improvvisa del difensore anche due suoi ex compagni. "Non posso crederci. Non voglio crederci. È surreale, riposa in pace Davide", scrive Borja Valero su Instagram, per due stagioni con Astori alla Fiorentina, dal 2015 al 2017. Anni condivisi anche con un altro attuale nerazzurro, Matias Vecino, che ha voluto ricordare l'ex compagno con un post su Twitter: "Riposa in pace Asto! Resteranno sempre nel mio cuore i momenti vissuti assieme. Un forte abbraccio alla famiglia. Sono senza parole, una notizia tremenda".

Il ds della Roma: "Conosco sofferenza, vissuta con Puerta"

Il direttore sportivo della Roma, lo spagnolo Monchi, ha voluto esprimere il suo dolore per la scomparsa di Astori ricordando una tragedia simile che ha vissuto in Spagna: "Conosco la sofferenza, quello che si sente, il dolore che si prova perché purtroppo l'ho vissuto in prima persona con lo sfortunato Antonio Puerta. Auguro molto coraggio ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi compagni, alla Fiorentina e al calcio italiano", scrive il ds giallorosso.

Il cordoglio dal mondo dello spettacolo

Tanti messaggi son arrivati anche dal mondo dello spettacolo: "Notizia shock. Per quanto possa contare, un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina. Riposa in pace campione!", scrive Francesco Facchinetti. "Passiamo la vita a correre e competere, ognuno alla ricerca del suo gol personale. Poi qualcuno stacca la foglia dall'albero. Una preghiera per Davide Astori", scrive Enrico Ruggeri. Il cantante Gigi D'Alessio su Twitter: "La scomparsa di Astori mi ha sconvolto, un bravo ragazzo, così giovane... una vera tragedia. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia".

