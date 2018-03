Maltrattamenti a scuola: 4 maestre indagate a Pordenone

Elezioni 2018, 46 milioni di italiani al voto

Urne aperte domenica dalle 7 alle 23. Si va alle urne anche per il rinnovo dei consigli regionali e per le cariche di presidenti in Lazio e Lombardia. Alle 23 del 4 marzo inizia lo scrutinio per il Parlamento. Il 5 alle 14 quello per le consultazioni locali. LO SPECIALE