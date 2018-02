Corriere della droga arrestato dopo inseguimento, aveva bimba in auto

Coniugi uccisi nel Ferrarese, condannati a 18 anni figlio e suo amico

Sentenza emessa dal tribunale per i minorenni di Bologna per l'omicidio premeditato di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni a Pontelangorino. Il figlio, all'epoca 16enne, aveva promesso mille euro all'amico per diventare esecutore materiale del delitto