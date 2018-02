Arriva Burian: il vento siberiano porterà gelo sull'Italia

Settimana di maltempo in tutta Italia. Si inizierà dal Centrosud per poi salire al Nord a partire da giovedì. Tra i fenomeni atmosferici attesi ci saranno pioggia, neve anche a bassa quota e un brusco calo delle temperature. METEO

Neve e pioggia sul Centrosud

Il peggioramento delle condizioni meteo è dovuto all'insistenza di una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, fenomeno che persisterà nella prima parte della settimana. Oggi, martedì. è prevista neve lungo la dorsale appeninica: nevicherà fino a quote molto basse sull'Appennino emiliano-romagnolo (200-300 metri), sull'Appennino centrale fino a 500-1000 metri, sull'Appennino meridionale e sui rilievi delle Isole fino a 1000-1400 metri. Mercoledì sarà il giorno delle piogge su Emilia meridionale, Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, regioni meridionali e isole maggiori. Nevicherà ancora lungo la dorsale appenninica, mentre al Nordovest il tempo risulterà temporaneamente soleggiato. Neve a quote basse, anche in pianura sull'Emilia potrebbe cadere, tra giovedì e venerdì, anche sull'Emilia.

Il weekend

Un temporaneo miglioramento del tempo in tutto il Paese dovrebbe manifestarsi tra sabato e domenica.