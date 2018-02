Sicilia, spari contro centro che ospita migranti nell'Ennese

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati la notte scorsa contro i locali della casa canonica di via San Giuseppe a Pietraperzia (Enna) che ospitano da quattro giorni una ventina di migranti. Non ci sono feriti ma i proiettili hanno mandato in frantumi una finestra del centro di accoglienza gestito dall'associazione "Don Bosco 2000" di Piazza Armerina (Enna). Gli operatori e gli ospiti stanno bene nonostante la paura.

"I migranti sono spaventati"

“I migranti sono tramortiti e spaventati, così come i nostri operatori, impegnati da una settimana nell’accoglienza ed integrazione dei giovani migranti”, ha scritto su Fb l’associazione "Don Bosco 2000". “Questo gesto violento ed intimidatorio ci lascia senza parole ed è probabilmente frutto del clima generato da chi usa il tema della migrazione come terreno di scontro politico”.

Il messaggio dell’associazione

Poche ore dopo l’episodio, l’associazione Don Bosco 2000" ha scritto un altro messaggio sulla propria pagina Facebook: “Desideriamo ringraziare tutte le persone che con telefonate, commenti e post ci stanno esprimendo la loro più grande solidarietà dopo gli atti di intimidazione e violenza subiti la notte scorsa”.

