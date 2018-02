Napoli, scoperto un laboratorio di documenti falsi low cost

I carabinieri hanno scoperto a Napoli un laboratorio clandestino che produceva documenti e marche da bollo falsi. Era stato allestito nel centro della città, in corso Malta. Le forze dell'ordine hanno arrestato il falsario, sorpreso mentre stava per effettuare l'ennesima consegna di una carta di identità falsa in policarbonato a uno straniero clandestino di origine africana.

"500 euro per un falso"

Il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria ha focalizzato l'attenzione su Napoli per approfondire le indagini sulla produzione e la diffusione di documenti contraffatti, che potrebbe favorire immigrazione clandestina, criminalità organizzata e terrorismo internazionale. I falsi ritrovati nel laboratorio di corso Malta erano di ottima qualità e venivano venduti a prezzi ritenuti accessibili: costavano circa 500 euro, anche se l'importo poteva variabile in base alla complessità del documento da riprodurre e all'identità del destinatario.

La merce sequestrata

L'uomo arrestato, 51 anni, è noto per alcuni precedenti simili. Nel suo laboratorio sono stati sequestrati 73 supporti cartacei in bianco per la produzione di carte d'identità false; 2 patenti in policarbonato false, di nazionalità italiana e dello Sri Lanka; 142 marche amministrative false dei Comuni di Napoli e Roma, che sarebbero state usate per falsificare delle carte di identità cartacee, per un valore complessivo di euro 345,62; un certificato di abilitazione per la conduzione di veicoli speciali.