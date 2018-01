Milano, preso pirata della strada che ha ucciso anziano sulle strisce

Arrestato dalla polizia locale di Milano il pirata della strada che sabato 27 gennaio, attorno alle 20, nel capoluogo lombardo, ha travolto con la sua auto e ucciso un uomo di 88 anni che stava attraversando sulle strisce. L'incidente è avvenuto in via Michelino da Besozzo, periferia nord-ovest di Milano. La persona alla guida del Suv non si è fermata a prestare soccorso. Inutile l'intervento del 118: l'uomo è deceduto sul posto.

L'arrestato è un geometra incensurato

L'arrestato è un milanese di 45 anni, geometra e incensurato. Guidava a forte velocità con la patente sospesa e senza assicurazione, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, per questo è stato denunciato e per lui è stato disposto un prelievo ematico coattivo. Dagli esami preliminari che sono stati effettuati è emerso che il pirata della strada aveva un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti per la guida.

Rintracciato a casa

L'uomo è stato rintracciato dagli agenti nella sua casa, dove è stata trovata anche l'auto (una Bmw serie 3), poche ore dopo l'investimento, che ha ucciso l'anziano. Dopo aver travolto l'uomo, il pirata della strada nella fuga è andato a sbattere contro due veicoli fermi. Un agente della polizia stradale è riuscito a prendere la targa del veicolo e poi le indagini della polizia locale hanno portato all'arresto per omicidio stradale. L'arrestato ha negato ogni responsabilità.

