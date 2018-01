Smartphone a scuola, Novara: "Fondamentale tenere conto dell'età"

di Giulia Floris

I telefonini in classe? No, grazie. Non usa mezzi termini Daniele Novara, pedagogista e fondatore del Centro piscopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, per commentare la decisione del ministero dell’Istruzione, che ha aperto all’uso degli smartphone a scuola. Il ministro Valeria Fedeli, ha diffuso venerdì un decalogo per un uso responsabile della tecnologia. Indicazioni che però per il pedagogista non bastano e rischiano di portare più danni che benefici, soprattutto nella scuola primaria.

Dare dei limiti agli adolescenti

Sull'uso degli smartphone, Novara, ospite di Sky TG24 su Facebook Live, consiglia di non dimenticare il rapporto all'età: "Durante l’infanzia non servono, possono essere dannosi, nella preadolescenza 12-13 anni possiamo cominciare a parlarne ma mettendo dei limiti: non usarli durante lo studio, durante i pasti e soprattutto di notte: abbiamo una generazione di bambini che non dormono”.

I bambini e i videoschermi

Sui più piccoli ricorda che nei primi tre anni i bambini andrebbero tenuti lontani dai videoschermi:" Il bambino ha bisogno di toccare cose reali e di giocare con i suoi compagni, non con uno schermo”. Si va verso una deprivazione esperienza: ore sottratte alla vita concreta, il bambino è un grumo di esperienza”. Secondo Novara, la condivisione delle stesse tecnologie tra genitori e figli è un esempio di una eccessiva “parità” dei genitori di oggi che non riescono più a mantenere una “giusta distanza” dai figli”.