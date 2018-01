Odore di gas: emergenza rientrata per la scuola nel Milanese

È "rientrata l'emergenza" nella scuola primaria di Melegnano, alle porte di Milano, che era stata evacuata oggi, 22 gennaio, per un forte odore di gas. A provocarlo, ha spiegato il sindaco Rodolfo Bertoli, è stata una "manovra sbagliata" in una vicina ditta che produce un odorizzante, Tbm, ovvero una sostanza che viene mischiata al metano per dargli odore. Ma solo questa sostanza è fuoriuscita. Una ventina di bambini dei circa 270 presenti nell’istituto, che ha accusato qualche lieve malore, è stata portata in ospedale per controlli.

Il sindaco: “Chiederò chiarimenti all’azienda”

"Quando a scuola hanno sentito il forte odore sono usciti - ha detto Bertoli - e fuori hanno sentito l'odore ancora più forte. Subito è partito il piano d'emergenza e immediatamente sono arrivati vigili e 118". "Chiederò chiarimenti all'azienda ma - ha concluso il primo cittadino di Melegnano - l'emergenza è rientrata. Non c'è stato nessun pericolo e domani l'attività riprenderà normalmente. Anzi, alcuni insegnanti sono già rientrati a scuola per mettere in ordine".

Data ultima modifica 22 gennaio 2018 ore 18:03