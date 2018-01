Mafia, 16 arresti a Padova: accuse di riciclaggio e spaccio

Il Centro Operativo della Direzione investigativa antimafia di Padova ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari per 16 persone, in collaborazione con Carabinieri, Squadra Mobile e Guardia di Finanza. Le 16 persone arrestate sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Altri quattro, indagati a piede libero, dovranno rispondere del reato di fraudolenta dichiarazione mediante uso di fatture false. Mafia, blitz nell’agrigentino: 56 arresti. In carcere anche un sindaco

Sequestrati beni per oltre 800mila euro



Le ordinanze sono state emesse dal gip di Padova ed eseguite in collaborazione con la Dia, la Squadra Mobile, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. L'Autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca per equivalente, dei beni mobili e immobili delle persone coinvolte, per un valore complessivo di oltre 800mila euro.