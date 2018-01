Beve bibita in lattina e trova un verme, 12enne ricoverata ad Andria

Stava bevendo da una lattina di Coca Cola quando si è resa conto di avere un verme in bocca. È quanto sarebbe successo a una 12enne di Andria, in Puglia, secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa. La ragazzina è ricoverata in osservazione ma sta bene.

Il verme nella lattina

La 12enne si trova all'ospedale "L. Bonomo" del comune pugliese di circa 100mila abitanti, dove è stata portata - sempre secondo quanto riferito dall'agenzia - in seguito all'episodio. Come sottolinea il responsabile del presidio ospedaliero Stefano Porziotta, citato dalle agenzie di stampa, "la bambina sta bene e viene tenuta in osservazione solo per precauzione: non ha avuto né vomito, né diarrea o altri sintomi che possano allarmarci". La ragazzina ha raccontato ai medici che, mentre stava bevendo da una lattina della famosa bevanda analcolica, si è accorta di avere un verme in bocca.

Le analisi sul verme

Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia locale che, con l'ufficio igiene di Andria e il Sian (il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Puglia) hanno deciso di sequestrare la lattina e stanno cercando di individuare il lotto di Coca Cola per risalire alla provenienza. Il campione sarà inviato all'istituto zooprofilattico di Foggia per gli approfondimenti da parte degli esperti ma, "stando a un primo esame macroscopico del verme – conclude Porziotta – non vi sono elementi che destino preoccupazioni".