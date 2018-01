"Furbetti del cartellino" all'agenzia Dogane Roma 1: dodici indagati

Lasciavano l'ufficio senza segnalare la propria uscita attraverso il sistema elettronico o cedevano il loro badge ai colleghi affinché timbrassero solo al termine dell'orario di lavoro. Nuovo caso di "furbetti del cartellino" all'agenzia Dogane Roma 1: dodici dipendenti sono indagati per truffa aggravata e falsa attestazione. Nei loro confronti i carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Procura Generale, emessa dal Tribunale di Roma.

Pratica "frequente e diffusa"

Secondo quanto ricostruito, attraverso l'installazione di un sistema di videoriprese all'interno dell'Ufficio Pubblico, e diversi pedinamenti svolti dai Carabinieri, i dodici impiegati erano soliti abbandonare il posto di lavoro senza segnalarlo nell'apposito sistema elettronico o servirsi dell'aiuto di colleghi, ai quali cedevano il proprio "badge" affidandogli il compito di attestare l'uscita al termine del regolare orario di lavoro. In questo modo i "furbetti del cartellino" potevano svolgere mansioni private e intrattenersi in esercizi pubblici risultando comunque in servizio. Continuavano così a percepire il compenso previsto dal contratto di lavoro. Le indagini avviate nel settembre del 2016 hanno permesso di attestare questa pratica, definita come "frequente e diffusa", con oltre 209 ore di lavoro non svolte, ma regolarmente retribuite per un danno di migliaia di euro ai danni dell'amministrazione.