Esplosione in kartodromo nel Milanese: tre ustionati, due gravi

Un'esplosione è avvenuta nella mattinata di domenica 14 gennaio in un kartodromo di Rozzano, nel Milanese. Lo scoppio è stato causato da una caldaia esterna a una struttura adiacente. Tre le persone rimaste ferite nell'incidente, tra cui il custode e il barista della struttura.

La ricostruzione dei fatti

La pista outdoor BigKart si trova in via Curiel, nei pressi dello svincolo autostradale e dell'area commerciale di Rozzano. I rilievi dei vigili del fuoco hanno stabilito che l'esplosione, che si è verificata intorno alle 10, sarebbe stata causata dalla caldaia esterna a una struttura a un piano, adibita a uffici e dotata di una piccola abitazione per il custode. Dalla zona, in mattinata, si è levata una colonna di fumo denso: sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti un elicottero, un'auto medica e due ambulanze del 118.

Tre feriti, due gravi

Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, sono tre le persone rimaste coinvolte nello scoppio, tutte ricoverate in rianimazione e intubate. Una di queste è proprio il custode, rimasto gravemente ferito insieme a un amico. Entrambi originari del Gambia, sono stati trasportati con un'auto privata alla clinica Humanitas di Rozzano dove il responso è stato "ustioni di grado elevato". Il terzo uomo coinvolto, barista della pista di kart, è stato invece trasferito in elicottero al Niguarda di Milano, con il capo e il volto interamente ustionati. In mattinata, sempre in provincia di Milano, a Sesto San Giovanni, i pompieri sono stati impegnati in un'altra operazione in seguito ad un'esplosione in una palazzina.

