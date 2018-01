Terremoto, nella notte scossa di magnitudo 3.4 ad Amatrice

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella notte ad Amatrice, alle ore 4.48. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità; l'epicentro è stato localizzato 2 km a nordest di Amatrice, a 8 km da Accumoli, a 11 da Campotosto (L'Aquila) e a 15 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno).

Nessun ferito

Al momento non si segnalano danni a persone o cose nel comune in provincia di Rieti, già devastato dai terremoti nel Centro Italia del 2016. La rilevazione iniziale dell'Ingv aveva calcolato una magnitudo di 3.6, poi è stata ricalcolata e fissata in maniera definitiva a 3.4.

Data ultima modifica 11 gennaio 2018 ore 13:51