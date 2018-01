Slavina a Sestriere, massa di neve nelle case: VIDEO

Tutto attorno solo neve. Invade il corridoio, blocca le porte, copre le scale rendendo impossibile salire e scendere dai gradini che conducono agli appartamenti. Questo quello che si sono trovati davanti gli abitanti di un condominio di Sestriere quando, ieri 8 gennaio, sono stati sorpresi da una slavina. Non ci sono feriti, per fortuna, ma circa 29 persone sono state fatte evacuare. Sestriere, slavina contro palazzina. Nessun ferito

Condominio inagibile

“Tutto è successo all’improvviso. Abbiamo sentito un boato” poi il disastro, raccontano alcuni testimoni. Primo piano, seminterrato, spazi comuni e alcuni appartamenti sono totalmente inagibili. Basta vedere i video girati da chi ci abita: sono immagini grezze, riprese con i telefonini e restituiscono l’esatta fotografia della paura provata da tutti coloro che hanno visto la valanga di neve farsi strada persino dalle finestre.

Slavina Sestriere: "E’ successo tutto all'improvviso"

La neve ha raggiunto i 3 metri

Impossibile rientrare a casa per gli abitanti del condominio San Vittorio, al civico 6 di via Terzo Reggimento Alpini. Le 29 persone evacuate sono state radunate a Casa Olimpia, l'ufficio del turismo di Sestriere, e poi collocate in alcuni alberghi a spese del Comune. Sestriere al momento non è isolata, ma i viaggi verso la località del Torinese è altamente consigliata. In alcuni punti, infatti, la neve ha raggiunto i 3 metri.

Allerta in Piemonte

Le condizioni atmosferiche restano difficili in Piemonte, dove l'allarme valanghe ha raggiunto il livello 5. Le forti piogge sono la principale causa di pericolo: nelle ultime 24 ore sono caduti quasi 250 millimetri di acqua. Per le zone montane occidentali l'alleta è arancione, mentre per le altre aree alpine e pianure del Torinese e Cuneese resta gialla.