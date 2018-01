Sestriere, slavina contro palazzina. Nessun ferito

Molta paura ma nessun ferito. Una slavina si è abbattuta nella tarda serata di lunedì 8 gennaio su una casa di Sestriere. La neve, oltre un metro quella caduta nelle ultime 24 ore, ha sfondato porte e finestre del condominio Bellenuove, in via Terzo Reggimento Alpini. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie. Nessuno, stando a quanto riferisce il Comando provinciale dell'Arma, è rimasto ferito. L'edificio si trova a poca distanza dalla provinciale 23 della Val Chisone.

24 persone evacuate

Le persone evacuate dai carabinieri sono in tutto 24; altre cinque al momento della valanga si erano già allontanate in modo autonomo. Il condominio, informa il Comando provinciale dell'Arma, ha subito danni ingenti al piano terra e al primo piano, quelli invasi dalla neve. Un Centro di Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) è stato riunito in prefettura, a Torino, dal prefetto vicario Paola Spena.

Soccorsi difficili

I soccorsi hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo, proprio a causa delle condizioni atmosferiche. La strada per raggiungere la palazzina infatti, è chiusa per il pericolo slavine. Su segnalazione dei carabinieri di Sestriere e in accordo con i Comuni di Sestriere e Pragelato, la provinciale 23 della Val Chisone, riaprirà alle 7 di domani mattina, martedì 9 gennaio.

L'allerta in Piemonte

In Piemonte l'allarme valanghe ha raggiunto il livello 5, il massimo della scala europea. A creare problemi sono soprattutto le forti piogge: sono caduti quasi 250 millimetri di acqua in 24 ore. E' stata diramata un'allerta "arancione" per le zone montane occidentali, mentre resta l'allerta "gialla" sulle altre aree alpine e sulle pianure del Torinese e del Cuneese.