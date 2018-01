Troppo grandi per andare in altalena, multa di 340 euro per due 14enni

Salire su un'altalena può costare caro. Quantomeno è costato molto caro a due ragazzine di Cairo Monterone, in provincia di Savona, che hanno ricevuto una multa di 340 euro perché troppo grandi per giocarci.

"Maggiori di 12 anni"

La vicenda risale in realtà allo scorso novembre ma è trapelata soltanto adesso con l'arrivo, durante le vacanze di Natale, della notifica dei vigili a casa delle due ragazzine, entrambe di 14 anni. La multa salata viene motivata dal fatto che il regolamento comunale prevede un limite di 12 anni per poter andare in altalena. La somma sarà ripartita tra le due famiglie delle minorenni.

Il verbale dei vigili

Il capo della polizia municipale del paesino ligure difende la misura sanzionatoria. Nel verbale dei vigili si legge che le due ragazze si sono posizionate sul sellino dell'altalena a gambe incrociate, "pertanto in modo scorretto e pericoloso". Essendo le due ragazze di età superiore ai 12 anni, il vigile presente sul luogo ha potuto tirare fuori il bollettario e mettere a verbale la multa.

Le polemiche

La sanzione comminata alle due minorenni è di 170 euro testa, dunque al di sopra del minimo previsto di 80 euro. Una scelta che sarebbe motivata dall'intento di dare un esempio per evitare che altri adolescenti occupino i giochi riservati ai bambini più piccoli. Le famiglie, e non solo, si sono lamentate per la multa e per la mancanza di tatto mostrata, tuttavia il comandante della polizia municipale ha difeso la decisione del suo agente: "Il regolamento parla chiaro: è vietato utilizzare le attrezzature per bambini per chi ha più di 12 anni di età, come recitano i cartelli ben visibili. La sanzione va da un minimo di 80 ad un massimo di 500 euro".