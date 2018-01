Cinghiale abbattuto dopo aver fatto irruzione in una scuola a Palermo

Un cinghiale di grandi dimensioni ha fatto irruzione, nella mattinata del 4 gennaio, all'interno della scuola elementare Caponnetto in via Socrate, nella borgata di Tommaso Natale a Palermo. L'animale dopo essere entrato nel giardino dell'istituto ha sfondato uno dei portoni di accesso provocando il panico tra il personale scolastico e gli alunni. I carabinieri, che allertati si sono recati sul posto insieme al personale del 118, riferiscono del ferimento non grave di uno dei custodi della scuola. Sul luogo sono intervenuti anche gli esperti dell'Istituto zooprofilattico e la Forestale che, dopo diversi tentativi di cattura, hanno abbattuto il cinghiale. "La situazione era di pericolo - spiegano dal Corpo forestale dello Stato - l'abbattimento era l'unica soluzione. L'animale era ferito e aveva già aggredito un custode ferendolo alla gamba e si era lanciato contro un altro operatore della scuola. Non c'era altra soluzione".

L'animale ha girovagato per la scuola

La vicepreside della scuola elementare Caponnetto, Carola Butera, ha ricostruito l'accaduto dichiarando che "il cinghiale ha girovagato all'interno del plesso prima di uscire da una porta secondaria", per poi stazionare di nel giardino dell'istituto, dove è stato abbattuto.