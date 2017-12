Napoli, abbattuto di nuovo l'albero di Natale in Galleria Umberto I

L’albero di Natale della Galleria Umberto I a Napoli non ha pace. Il primo abete, allestito il 21 dicembre, è stato segato e rubato, il secondo, sistemato il 23 dicembre, è stato adesso abbattuto. E’ quanto riferisce, su Facebook, Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano dei Verdi e promotore dell'iniziativa insieme ai titolari del Gran Caffè Gambrinus della vicina piazza Trieste e Trento.

Un albero "tormentato"

Una vita turbolenta, quella dell'albero della Galleria Umberto I, inaugurato il 21 dicembre, con la speranza che quest'anno non fosse oggetto di danneggiamenti da parte di baby gang come accaduto in passato. La mattina del 22 dicembre l'albero, a sole 24 ore dal suo arrivo in galleria, è stato segato e parzialmente portato via. Poi è stato ritrovato nel pomeriggio nei Quartieri Spagnoli dai carabinieri. Il giorno dopo Borrelli e i titolari del Gambrinus ne hanno installato un altro, nuovamente abbattuto la scorsa notte ma lasciato sul posto.

Rialzato con l'aiuto dei passanti

L'albero, fa sapere Borrelli, "è stato già rialzato grazie all'aiuto dei passanti, perché noi e la parte sana della città non ci arrendiamo alla violenza e alla prepotenza di chi si crede padrone della Galleria Umberto. E' importante la reazione dei napoletani - aggiunge Borrelli - che hanno subito rialzato l'albero, cosa mai successa prima, perché è il segno che c'è voglia di ribellarsi alla violenza e alla prepotenza", conclude il consigliere regionale.