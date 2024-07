È quanto sta valutando l'amministrazione della città lagunare per il prossimo anno in merito al contributo d'accesso rivolto ai turisti giornalieri che arrivano in città in determinati giorni dell’anno, quelli più affollati

Mancano ancora due giorni di sperimentazione, poi il ticket d'ingresso per Venezia potrebbe raddoppiare.

Dai 5 euro attuali si passerebbe infatti a 10 euro e il Comune aveva già anticipato che l'aumento era in programma. Ovviamente prima di ogni decisione dovrà esserci una delibera di Giunta dopo l'estate, per partire dal prossimo anno.