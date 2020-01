Sanità: a Venezia i servizi su una app

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Dallo scarico referti alla mappa dei defibrillatori, dalla "guardia medica" alla prenotazione delle prestazioni al CUP: ora si può fare dallo smartphone utilizzando la app "Ulss 3 Serenissima". La app "Ulss 3 Serenissima" si scarica - come tutte le "applicazioni" per i telefoni cellulari - dallo "store" del telefono; e come per tutte le "app", per trovarla nello store, scaricarla ed installarla ci si mette un minuto. Effettuata l'operazione, "Ulss 3 Serenissima" dà l'accesso ad una serie ampia di servizi digitali dell'Azienda sanitaria veneziana a cui finora si accedeva dal computer di casa. "Non si tratta di servizi marginali - spiega il Direttore Generale Giuseppe Dal Ben -: al contrario con la app si possono fare direttamente dal cellulare due tra le operazioni più importanti: la prenotazione di una prestazione presso il CUP e lo scarico dei propri referti.