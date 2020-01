Brugnaro, bene M5S su barche elettriche

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - "Come Comune e Città metropolitana di Venezia appoggiamo al 100% l'emendamento che ha presentato l'on. Arianna Spessotto dei Cinquestelle, che chiede al parlamento una legislazione speciale e un via libera speciale per le barche elettriche e ibride in Laguna". Lo ha affermato stamani il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, incontrando i giornalisti a bordo del primo taxi acqueo ibrido in città.

Brugnaro ha sottolineato che l'autorizzazione a natanti elettrici a Venezia "è complicatissima, perché non c'è una normativa di riferimento. Tecnologicamente siamo arrivati a una soluzione, ne abbiamo viste di diversi tipi e stiamo sperimentando, sulle barche da trasporto e anche per i vaporetti, ma abbiamo bisogno di una normativa specifica. Questo emendamento semplificherebbe enormemente la vita a Venezia.

Brugnaro ha detto infine che "nelle aree della Laguna abbiamo in mente di creare delle precedenze in certi orari soltanto a barche che navigano in elettrico".

