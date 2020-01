Venezia: lastre di vetro per San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - Lastre di vetro fisse, alte un metro e 20 centimetri, a "circondare" la facciata della Basilica di San Marco a Venezia, per proteggerla in caso di acque alte eccezionali. E' il progetto che la Provveditoria di San Marco ha ora sottoposto all'approvazione della Soprintendenza ai Beni culturali e al Provveditorato alle opere pubbliche.

Il progetto fa parte delle due soluzioni preannunciate a dicembre dalla Provveditoria dopo le disastrose acque alte dello scorso anno, e qualora l'iter non trovasse intoppi o lungaggini potrebbe venire completato entro il prossimo novembre.

Il procuratore di san Marco Pierpaolo Campostrini ha spiegato oggi che "si tratta di sostituire i parapetti in ferro, che già esistono per tenere lontani i visitatori dalle mura esterne.

Abbiamo selezionato anche il tipo di materiale, assieme alla Stazione sperimentale del vetro di Murano". Il costo stimato è di circa 3,5 milioni di euro.