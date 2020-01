A Vicenzaoro omaggio a orologi

(ANSA) - VICENZA, 18 GEN - E' un mercato da un miliardo di euro quello che riguarda il settore del collezionismo di gioielli e di orologi d'epoca, che ha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi 30 anni, confermandosi bene rifugio e reinventandosi e ampliando la propria community. E proprio a questo settore i vertici di Italian Exhibition Group hanno deciso, nell'ambito della rassegna internazionale Vicenzaoro January 2020, in corso di svolgimento in Fiera, di proporre "Vo Vintage", inedito ed esclusivo appuntamento con le creazioni leggendarie e gli esemplari introvabili della storia dell'orologio e del gioiello e i più autorevoli protagonisti del settore. Per tre giorni collezionisti di tutto il mondo, potranno ammirare pezzi unici e rari. Gli organizzatori hanno ricordato un precedente: il 18 gennaio 1992, all'interno di Vicenzaoro, fu battuto un Rolex per 50 milioni di lire, lo stesso prezioso segnatempo che è stato recentemente assegnato nel corso di un'Asta di Phillips per un valore pari a 748 mila dollari.