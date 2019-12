Maltempo: nevica in pianura sul Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - Nevica in pianura sul Veneto dalle prime ore di stamane. Una precipitazione al momento debole, che non crea problemi al traffico. Nelle città nevica a Padova, Verona, Vicenza, Rovigo, mentre i fiocchi bianchi non si sono ancora fatti vedere a Venezia. La regione si è svegliata in una giornata prettamente invernale, con cielo coperto e temperatura intorno agli 0 gradi. Solo nelle zone fuori dai centri urbani e nelle campagne, tuttavia, la nevicata sta già attecchendo, e i fiocchi hanno già creato uno strato bianco su tetti e strade.

Nevicate sono in corso anche sull'altopiano di Asiago e sui monti veronesi della Lessinia.



Data ultima modifica 12 dicembre 2019 ore 13:53