A Padova 'Boost with Facebook' per Pmi

(ANSA) - PADOVA, 11 DIC - E' proseguito oggi a Padova "Boost with Facebook", il programma di formazione gratuito dedicato alle piccole e medie imprese italiane promosso da Facebook e da Edi Confcommercio, per favorire la digitalizzazione e aiutare le aziende a far crescere il proprio business.

L'iniziativa, svoltasi alla Fiera, è la terza tappa di un roadshow che è partito da Roma e ha fatto tappa a Bari. Un team di esperti ha spiegato come utilizzare con successo Facebook, Instagram e WhatsApp per attrarre nuovi clienti e ampliare il proprio business, mostrando le esperienze di alcune Pmi sulle opportunità offerte dalle tre piattaforme per elaborare strategie di marketing efficaci e incrementare le vendite rivolgendosi anche a clienti stranieri.

"Oggi - ha spiegato Laura Bononcini, responsabile Southern Europe di Facebook - più di 140 milioni di imprese utilizzano la famiglia delle app di Facebook ogni mese. Il digitale è una straordinaria opportunità di crescita per le Pmi perché aumenta il loro raggio d'azione e favorisce l'export". Per Nicola Bianchi, Responsabile Innovation Center di Edi Confcommercio "lo Spin Padova è a disposizione di tutte le imprese per effettuare gratuitamente un check-up sulla loro maturità tecnologica e digitale ed accompagnarle con un ecosistema di competenze, servizi e partner verso soluzioni in grado di rispondere alle loro specifiche esigenze". Alla tappa padovana hanno portato le loro esperienze di successo due aziende cresciute grazie al digitale: l'enoteca 'La Moscheta' di Padova e Dudubags di Pordenone, brand di borse e accessori in pelle per uomo e donna.

