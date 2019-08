Da Piemonte per furti in Fvg, stop banda

(ANSA) - UDINE, 19 AGO - Una banda di ladri che si ritiene dedita ai furti in abitazione è stata sgominata dai Carabinieri della Compagnia di Latisana (Udine) che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di quattro uomini per un tentato furto a San Giorgio di Nogaro commesso il 20 aprile 2018. Tre sono stati arrestati, il quarto è latitante.

Sono tutti componenti di un più vasto nucleo familiare di etnia sinti residente in Piemonte. Secondo i militari dell'arma, i ladri si spostavano dal Piemonte in camper per raggiungere insieme alle famiglie zone turistiche di Fvg e Veneto. Da lì quattro uomini uscivano in moto per compiere furti nelle abitazioni. Due uomini di 49 e 39 anni sono stati arrestati a Battaglia Terme (Padova) e in provincia di Novara il 6 giugno scorso. Un terzo, 23 anni, si è costituito in carcere a Cuneo. Durante l'operazione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche diversi monili in oro di sospetta provenienza furtiva e denaro contante per oltre un migliaio di euro.