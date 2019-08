Si tuffa da pedalò, ritrovato il corpo

Auguri James Cameron: compie 65 anni il regista dei record. FOTO

Nato il 16 agosto 1954 in Canada, nella sua carriera ha diretto "Titanic" e "Avatar": non solo film di culto per gli appassionati, ma anche successi storici in termini di incassi. Dagli esordi ai sequel in uscita, ecco le sue opere più famose. LA GALLERY