'We Can Consulting' si trasforma in spa

(ANSA) - PADOVA, 21 MAG - Cresce nel fatturato e nei margini la società di consulenza 'We Can Consulting' di Mestrino (Padova), che annuncia la prossima trasformazione in spa. Il 2019 - spiega l'amministratore unico Federico Bregolato - sarà un altro anno in crescita per la società specializzata in progetti di big data analytics e di business intelligence, che punta allo sviluppo di nuovi potenti algoritmi sfruttando l'intelligenza artificiale.

"Una precisa analisi dei dati e la governance dei processi, regala un vantaggio competitivo enorme - aggiunge Bregolato amministratore unico di We Can Consulting - il cliente è il nostro vero asset, abbiamo così ampliato il nostro business, integrando soluzioni e servizi, ottenendo una buona diversificazione del nostro portafoglio". We Can Consulting, aggiunge, punta a chiudere il 2019 oltre i 13 mln di fatturato (il primo trimestre si è attestato oltre i 2 mln), e un Ebitda superiore al milione. L'esercizio 2018 si era chiuso per la società padovana con ricavi pari a 9,19 mln.