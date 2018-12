Ristori Verona, apre Quartetto Werther

(ANSA) - VERONA, 11 DIC - Si chiama "Musica con le Ali" il ciclo di quattro concerti proposti per il mese di dicembre dal Teatro Ristori di Verona, che vedranno protagonisti i migliori giovani musicisti italiani, con l'intento di aiutarli a "spiccare il volo" nel mondo della musica classica, affiancati da artisti già affermati e di fama internazionale.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 19 dicembre con il Quartetto Werther, formato da Misia Iannoni Sebastianini, violino, Martina Santarone viola, Simone Chiominto violoncello, Antonino Fiumara pianoforte, che proporrà il Quartetto in do minore op. 15 di Gabriel Faurè e il Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47 di Robert Schumann. Fondato a Roma nel 2016 da quattro giovani musicisti, il suo nome rende omaggio a Johannes Brahms, che in una lettera aveva alluso al protagonista del romanzo di Goethe in relazione al suo ultimo quartetto con pianoforte. Musica con le Ali proseguirà poi il 16 gennaio, il 13 febbraio e il 12 marzo. (ANSA).