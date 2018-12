Milano, per Natale vendita alberi caduti

(ANSA) - MILANO, 7 DIC - Gli alberi caduti per il maltempo sull'altopiano di Asiago e recuperati in vendita a Milano per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite. Domani, giorno dell'Immacolata, tradizionalmente dedicato all'acquisto e alla preparazione dell' albero di Natale, al mercato agricolo coperto di Porta Romana, in via Friuli, andrà in scena la solidarietà. Dalle 9.30 fino alle 14 saranno disponibili le piante cadute nel Nord-Est e recuperate da Coldiretti, Federforeste e Pefc. Un'iniziativa non solo per aiutare le zone devastate dal maltempo ma anche per far conoscere l'importanza di scegliere l'albero vero 'Made in Italy' che concilia il rispetto della tradizione con quello dell'ambiente. Inoltre si potrà aderire all'iniziativa della spesa sospesa: mutuando l'usanza del "caffè sospeso", su ogni banco del mercato i consumatori troveranno una cassettina dove poter lasciare offerte libere, grazie alle quali saranno donati prodotti agroalimentari a favore dei più bisognosi.