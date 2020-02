Trasporti: Helica ottiene autorizzazione Enac per passeggeri

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - L'Enac ha autorizzato Helica Srl di Amaro (Udine), azienda specializzata in telerilevamento terrestre e aereo, al trasporto pubblico passeggeri. Lo ha reso noto il direttore della società friulana, Stefano Adami, in un forum all'ANSA. Nata nel 2000, l'azienda conta 35 dipendenti e opera in tutto il mondo con un fatturato consolidato di 5 milioni di euro. "A dicembre - ha fatto sapere - abbiamo ottenuto dall'Enac le concessioni per trasporto di persone pubblico". Si tratta, aggiunge, "di un mercato estremamente interessante e particolarmente vergine in regione e in tutto il Nordest".

Helica, di cui la Riel detiene il 49% del pacchetto azionario, sottolinea, "crede molto in questo progetto".

A gennaio, aggiunge, a salire a bordo di uno dei 3 elicotteri in dotazione, sono state 350 persone. L'idea, spiega Adami, è quella di non fermarsi al trasporto turistico, ma anche business. Non soltanto in un perimetro che va dal Fvg al Veneto, ma anche alle vicine Austria e Slovenia.



