Coronavirus: Bono, epidemia sconvolge economia, serve sforzo

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - "L'attuale delicata situazione internazionale aggravata dall'epidemia che sta sconvolgendo oltre che la vita di migliaia di persone, anche il trend economico e di mercato mondiale, non può non costituire elemento di preoccupazione imponendo a tutti uno sforzo atto ad uscire da uno stato di conflittualità permanente". Lo dice il presidente di Confindustria Fvg, Giuseppe Bono. Intanto, per rispondere all'emergenza e alle ripercussioni sul commercio internazionale "che potrebbero essere pesantissime", Unindustria Pordenone ha istituito un gruppo di lavoro che si occuperà di individuare strumenti e ammortizzatori sociali più efficienti per assistere le imprese e di raccogliere informazioni per proporre iniziative alle istituzioni. La sospensione temporanea delle attività manifatturiere del colosso industriale asiatico, "rischia infatti di ritardare e forse anche pregiudicare per un certo periodo la regolarità delle forniture di prodotti finiti e anche di componentistica destinata alle imprese Europee".(ANSA).