Esof2020: Fantoni, narrazione di sostenibilità

(ANSA) - TRIESTE, 11 FEB - "Esof 2020 avrà una narrazione di sostenibilità" e sarà una grande occasione visto che per questo evento è giunto "il numero piú alto di proposte mai ricevute da Esof" per partecipare alla manifestazione. Lo ha annunciato il Champion di Esof 2020, Stefano Fantoni. "Trieste è un territorio molto interessante per l'Europa e vogliamo che Esof sia l'inizio e non la fine di una strategia", ha proseguito Fantoni. "Si sa che Trieste è un centro del sapere ma dobbiamo dimostrare che Trieste è un centro del saper fare. La sostenibilità è una, dobbiamo caratterizzare questo territorio". In questo senso, la città è "in una situazione geopolitica molto interessante e va guardato con attenzione.

Avremo un centro congressi e poi vogliamo continuare un dialogo sulla sostenibilità con una summer Institute del Nord Est" ha anticipato Fantoni. (ANSA).