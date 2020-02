Ferriera: Assessore Fvg,avvio stop area caldo entro febbraio

(ANSA) - TRIESTE, 06 FEB - "Dopo il tavolo convocato presso il mio assessorato lo scorso venerdì e la lettera formale con cui si chiedeva alla società il cronoprogramma della 'fermata' dell'area a caldo della Ferriera di Servola, oggi Acciaierie Arvedi ha presentato la documentazione richiesta comunicando che le procedure cominceranno entro fine febbraio". Lo annuncia l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Fabio Scoccimarro.

"Adesso - aggiunge - gli uffici valuteranno la documentazione e la prossima settimana, come promesso, convocherò per trasparenza una conferenza stampa per spiegare cosa sta per succedere e gli eventuali inconvenienti che potrebbero comportare lo spegnimento di vari impianti". Scoccimarro ricorda poi che "la società si avvale di esperti che già nel 2014 hanno spento la cokeria di Piombino mentre a Trieste questo non avviene da oltre 20 anni. (ANSA).



Data ultima modifica 06 febbraio 2020 ore 13:49