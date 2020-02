Ferriera:assessore Fvg,stop area a caldo questione settimane

(ANSA) - TRIESTE, 31 GEN - Nell'incontro che si è tenuto oggi a Trieste, "abbiamo chiesto alla società un cronoprogramma delle due fasi "fermata" e "dismissione" dell'area a caldo della Ferriera di Servola (Trieste). La prima, inizierà a breve (sono attese componenti impiantistiche aggiuntive per la messa in sicurezza) e dal momento in cui si partirà dal T0 ci vorranno circa 3-4 settimane per giungere alla fermata di tutti gli impianti". Lo ha reso noto l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro. "Lo scopo del tavolo di oggi - ha spiegato - era quello di pianificare l'iter amministrativo, autorizzativo e tecnico per lo spegnimento, ma anche individuare il percorso per lo smantellamento e bonifica indipendentemente da chi sarà a compiere questa fase: questo perché vi sia già una strada definita e sgombra da ostacoli a garantire gli investimenti e la tutela dell'occupazione dopo la firma dell'accordo di programma". (ANSA).