Violenza sessuale su adolescente, arrestato insegnante

Mascherine contro il Coronavirus: le tipologie esistenti e quali funzionano meglio. FOTO

Introvabili in quasi tutte le città cinesi, vanno a ruba anche in altri Paesi. Indossare una mascherina è tra le precauzioni possibili per evitare di contrarre il virus, ma non tutte sono efficaci: bisogna saperla indossare e non è comunque la prevenzione più importante