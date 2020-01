Assenteismo:shopping durante ore lavoro,sospesi 2 veterinari

(ANSA) - GORIZIA, 21 GEN - Quasi ogni giorno si allontanavano dal servizio, a bordo delle auto loro assegnate dall'Azienda Sanitaria, per andare al bar, a casa, al ristorante, in aziende vitivinicole e a fare shopping. Per motivare le assenze in numerosi casi falsificavano i tempi degli interventi riportati nei verbali da loro redatti. E' il caso di due Dirigenti Veterinari in servizio al dipartimento di prevenzione dell'ASS/2 Bassa Friulana - Isontina, come accertato dal Nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, nell'ambito di una complessa inchiesta sull'assenteismo dal lavoro coordinata dai pm Collini e Ancora della Procura di Gorizia. I due sono stati sospesi dal Gip. I militari hanno accertato che, in alcuni casi, i due Dirigenti hanno attestato falsamente di aver svolto attività "programmata fuori orario - retribuita", nell'ambito del piano di vaccinazione "Blue Tongue 2018", eseguendola in realtà durante il normale orario di servizio, percependo così indebitamente le relative indennità orarie.(ANSA).



Data ultima modifica 21 gennaio 2020 ore 14:38