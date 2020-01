Sicurezza: Polfer, 19 arresti e 888 indagati in Fvg in 2019

(ANSA) - TRIESTE, 10 GEN - Sono state 19 le persone arrestate nel 2019 dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia durante l'attività di controllo nelle stazioni e sui treni. In totale sono 888 quelle indagate in stato di libertà, mentre 36.412 le identificate. Di queste 15.883 sono stranieri. I minori allontanatisi da casa o da strutture di accoglienza e rintracciati sono stati 165. E' quanto emerge dal bilancio della Polfer. In 12 mesi sono state impiegate 13.183 pattuglie: 9.286 in stazione, lungo la linea ferroviaria e 3.319 a bordo treno. Sono stati inoltre predisposti 578 servizi di pattugliamento antiborseggio in abiti civili e sono stati scortati 6.641 convogli con una media di circa 18 treni al giorno. Nell'ambito di operazioni per reprimere traffico e spaccio di droga sono stati sequestrati circa 376 grammi di sostanza stupefacente; in collaborazione con la Polizia di Frontiera e la Polizia austriaca sono stati rintracciati complessivamente 267 stranieri in posizione irregolare.