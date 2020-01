Ferriera: Prefetto Trieste incontra rappresentanti sicurezza

(ANSA) - TRIESTE, 9 GEN - Il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha incontrato oggi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rsl) e dei sindacati che chiedono che non venga abbassata la guardia sullo stato di manutenzione degli impianti nonostante l'imminente spegnimento dell'area a caldo. "I rappresentanti delle Rsl e tutte le sigle sindacali - ha spiegato Valenti - hanno esposto forte preoccupazione per la diminuzione degli interventi di manutenzione agli impianti e il venir meno di alcune condizioni di sicurezza sul lavoro. Una situazione correlata all'ipotesi di dismissione dell'area a caldo della Ferriera". Sul tema il Prefetto ha garantito la massima attenzione. Inizierà da questa sera alle 21 la consultazione dei lavoratori, chiamati ad esprimersi sull'accordo sindacale proposto dal Gruppo Arvedi. Le votazioni andranno avanti per tutta la giornata di domani e anche lunedì. I risultati sono attesi per martedì. (ANSA).