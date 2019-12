Eurotech: Siagri, nostro orizzonte è West Coast Usa

(ANSA) - TRIESTE - Ciclo di incontri per Roberto Siagri, ceo di Eurotech, in Silicon Valley, a partire da San Francisco. La multinazionale tecnologica guarda con sempre maggiore interesse anche alla Costa Ovest degli Stati Uniti e soprattutto al cuore pulsante della ricerca e dell'innovazione high tech. "Non si può fare a meno di capire cosa sta accadendo qui in Silicon Valley", ha detto Siagri che in questi giorni ha incontrato il console generale d'Italia a San Francisco, Lorenzo Ortona, per poi visitare l'area di San Jose, dove si realizza la ricerca sulle auto a guida autonoma. "Da qui - ha sottolineato - partono e nascono, solitamente, le migliori idee". Eurotech, che conta il 50% del suo fatturato complessivo (che si avvia verso gli 100 milioni di euro alla fine di questo 2019) negli Stati Uniti dove si trovano le sedi di Columbia nel Maryland, di Salt Lake City, nello Utah e di Lake Forest in California, oltre al centro di sviluppo in Alabama (ANSA).



Data ultima modifica 13 dicembre 2019 ore 16:29