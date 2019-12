Assalto a postamat,auto rubata come ariete,tentativo fallito

(ANSA) - UDINE, 12 DIC - Una banda di quattro persone, incappucciate, ha tentato di assaltare nella notte lo sportello postamat dell'ufficio postale dei Rizzi a Udine utilizzando un'auto rubata come ariete. I malviventi non sono però riusciti a forzare lo sportello e si sono dileguati senza rubare denaro.

L'episodio si è verificato intorno alle 4. I malviventi hanno messo dapprima fuori uso le telecamere esterne della videosorveglianza dell'ufficio postale, poi hanno utilizzato un'auto, una vecchia Fiat Punto appena rubata poco distante, lanciata in retromarcia come ariete contro la vetrata del postamat nel tentativo di sfondarla. Infine hanno cercato di aprire lo sportello contenete il denaro con un attrezzo da scasso, senza riuscirvi. Il tentativo di furto ha messo in funzione il sistema di allarme delle Poste che ha quindi allertato la centrale operativa della Questura di Udine.

All'arrivo della Polizia sul posto con la Squadra Volante, i quattro si erano già allontanati. Le indagini sono in corso.

(ANSA).