Polizia sgomina banda dedita a furti tra il Fvg e il Veneto

(ANSA) - UDINE, 10 DIC - La Polizia ha sgominato una banda di kosovari dedita a furti nelle aree di servizio autostradali dI FVG e Veneto a danno dei viaggiatori, al termine di indagini condotte dalla Sezione Polizia Stradale di Udine e Sottosezione di Palmanova, coordinata dal pm Andrea Del Missier della Procura di Pordenone, cominciate in maggio dopo due furti a turisti stranieri in un area di servizio sulla A4. Sono 7 le persone arrestate - 4 in flagranza e 3 in esecuzione di ordinanza - tra 20 e 50 anni. L'ultimo arresto è stato eseguito in Germania; un altro componente è ricercato. Un'ottava persona è indagata in stato di libertà. Secondo la Polstrada la banda prendeva di mira turisti o uomini d'affari stranieri e li distraeva fingendo di chiedere informazioni o forava gli pneumatici delle loro auto per poi prestarsi per aiutare. Sono una quindicina gli episodi individuati; la Polstrada ha recuperato parte della refurtiva tra macchine fotografiche, borse, oggetti e 4.500 euro in contanti in valute per lo più dell'Est europeo.