15 furti in tre mesi, scoperta baby gang, 5 denunce

(ANSA) - PORDENONE, 9 NOV - I Carabinieri della stazione di Fiume Veneto (Pordenone), in un'indagine coordinata dalla Procura del Tribunale dei Minorenni di Trieste, hanno individuato i componenti di una baby gang, di età compresa tra i 13 e 17 anni, che ha compiuto, da giugno a settembre, nell'area compresa tra i comuni di Zoppola, Fiume Veneto e Cimpello, 15 furti. Secondo quanto ricostruito i minorenni hanno perpetrato sei furti di autovettura, due furti su autovettura, quattro furti in abitazioni private, oltre a furti di bottiglie di superalcolici, di una bicicletta, di bevande dall'interno di un istituto scolastico di Fiume Veneto e danneggiato una struttura della Pro-Loco di Pescincanna. L'indagine si è conclusa con l'esecuzione della misura cautelare del collocamento in comunità di un 16enne italiano - considerato il leader -, in una struttura in Veneto, e la denuncia di altri 4 minori: due di nazionalità serba, un albanese e un bosniaco residenti a Zoppola, Fiume Veneto e Concordia Sagittaria (Venezia). (ANSA).