Lavoro:Bono, donne architrave società favorire loro crescita

(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - "Le donne sono l'architrave della società, senza di loro non ci sarebbe. Per questo è necessario cambiare i paradigmi culturali e dare loro la possibilità di esprimersi e fare carriera. Oggi le donne studiano e lavorano ed è giusto che soddisfino le proprie ambizioni ma è necessario non dimenticare la crisi demografica in atto". Lo ha detto l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, intervenendo questa mattina a Trieste, nel corso di un incontro dedicato alla promozione delle donne nella diplomazia culturale, organizzato dall'Associazione internazionale per la Cooperazione e la Diplomazia culturale in collaborazione con l'Iniziativa Centro Europea (InCe). "Noi - ha sottolineato - dobbiamo incentivare la presenza delle donne nel mondo del lavoro, favorendo modalità quali lo smart working, che consentano loro di trovare un modo diverso di coniugare attività lavorativa e vita familiare". Negli ultimi anni, ricorda, "in Fincantieri la presenza femminile è aumentata del 27 per cento".

