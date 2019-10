Sparatoria Questura: affissa targa con nomi agenti uccisi

(ANSA) - TRIESTE, 13 OTT - Una targa per commemorare l'agente scelto Matteo Demenego e l'agente Pierluigi Rotta, uccisi venerdì scorso in una sparatoria all'interno della Questura è stata affissa nel famedio, nell'atrio dello stesso edificio.

Sulla targa oltre ai nomi, le cariche e le date di morte, è riportata la scritta 'Non omnis moriar'.

Ancora oggi, a distanza di più di una settimana dalla tragedia, avvenuta venerdì 4 ottobre scorso, sono proseguite le visite commosse di tante persone che sono giunte in Questura per lasciare un messaggio, un fiore o anche semplicemente per salutare i caduti. Molti erano turisti giunti in città da altre regioni o dall'estero richiamati dalla Barcolana. (ANSA).