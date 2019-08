In fuga con auto rubata sperona i Carabinieri, arrestato

(ANSA) - UDINE, 21 AGO - Scappa per le vie del centro a tutta velocità alla guida di un'auto rubata, speronando la gazzella dei Carabinieri. Poi tenta di sottrarre la pistola di ordinanza a uno dei militari che l'hanno bloccato. E' successo nella notte a Udine. Protagonista un uomo di 34 anni, residente a Manzano (Udine), già noto per rapine e reati contro il patrimonio, arrestato dai militari dell'Arma per furto in abitazione, lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'inseguimento è cominciato intorno alle 2 quando una pattuglia dei Carabinieri ha rintracciato un'auto che era stata rubata poco prima. Il conducente del mezzo ha ignorato ripetutamente l'invito a fermarsi, speronando la gazzella fino a che si è trovato in una strada senza uscita. Abbandonata la vettura, l'uomo è scappato a piedi. Raggiunto dai Carabinieri, l'uomo ha ingaggiato una colluttazione, ferendo lievemente i militari e ha cercato di sottrarre la pistola di ordinanza a uno di loro. (ANSA).