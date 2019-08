Musica: debutto sold out per Gustav Mahler Jugendorchester

(ANSA) - TRIESTE, 16 AGO - Debutto sold out, con oltre 800 presenze ieri sera nella Basilica di Aquileia, per il Summer Tour 2019 della Gustav Mahler JugendOrchester, l'orchestra fondata da Claudio Abbado e composta da 120 giovani musicisti provenienti da tutta Europa: un concerto frutto del progetto di residenza promosso dal Teatro Verdi di Pordenone e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Promoturismo. Attraverso questa residenza viene costruita la produzione che ora prenderà il largo per le capitali europee della grande musica - Salisburgo, Amsterdam, Dresda, Essen, Francoforte, Lisbona - e che tornerà al Verdi nelle serate del 3 e 4 settembre, per la direzione di una "bacchetta" leggendaria, il Maestro 92enne Herbert Blomstedt. Ieri è stata la serata dell'austriaco Tobias Wögerer, che ha diretto i musicisti 18-26enni della GMJO nella rilettura di due capolavori come l'Adagio e Fuga KV 546 di Mozart e "La Grande" di Schubert. Prevista una replica questa sera alla Snaidero di Majano.(ANSA).