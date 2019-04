Via Seta: D'Agostino (Porto Trieste), spinta a Made in Italy

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAR - "Con questo accordo puntiamo ad organizzare la logistica in uscita dal porto. Il nostro impegno è supportare le esportazioni in Cina e nel Far East delle nostre PMI, che non hanno le dimensioni per affrontare questo tipo di investimenti. L'Autorità di Sistema è a disposizione delle imprese italiane per sviluppare in Cina piattaforme logistiche e portuali che permettano al Made in Italy di raggiungere i flussi commerciali verso questo grande mercato in espansione". Così il presidente 'Autorità Portuale Trieste, Zeno D'Agostino, sull'intesa firmata oggi a Roma con il colosso 'China Communications Construction Company' (CCCC). (ANSA).



