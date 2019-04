Hells angels pestarono cliente bar, denunciati

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAR - Tre bikers di 44, 51 e 40 anni, appartenenti all'associazione Hells Angels e residenti rispettivamente a Fontanafredda, Brugnera e Azzano Decimo, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della stazione di Aviano per lesioni personali aggravate. Sabato scorso, dopo una discussione originata per futili motivi, plausibilmente anche a seguito di provocazioni, i tre motociclisti avrebbero aggredito con ceffoni, calci e pugni un 44enne di Budoia, anch'egli con precedenti di polizia, che ha riportato varie contusioni ed ecchimosi, trauma occipitale e contusione cervicale con una prognosi di 21 giorni.

All'identificazione dei bikers gli investigatori sono giunti anche grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in piazza Duomo ad Aviano e all'interno del pubblico esercizio, nel frattempo chiuso per 20 giorni con ordinanza della Questura di Pordenone. (ANSA).



Data ultima modifica 23 marzo 2019 ore 16:51